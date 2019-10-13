Полиция обеспечит безопасность в период торжествт ко Дню защитника Украины (ВИДЕО)

С 11 октября на территории города и области проходят торжества по случаю Дня защитника Украины.

Всего запланировано проведение 25 мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября. Ожидается, что в них примут участие 8500 граждан.

Как заявил руководитель областного главка полиции Валерий Сокуренко, полиция готова обеспечить защиту прав и свобод граждан и сделает это профессионально.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 180 работников Национальной полиции, об этом сообщили в пресс-слубже Национальной полиции.

Напомним, что 14 октября состоится торжественное открытие Монумента защитникам Украины и это место станет главным местом проведения праздничных и памятных патриотических мероприятий.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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