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Полиция предупреждает водителей об опасности

Полиция предупреждает водителей об опасности

Превышение допустимого скоростного режима - одна из самых распространенных причин ДТП. Об этом водителям напомнили в патрульной полиции Харьковской области.

Большая скорость не гарантирует, что вы доедете вовремя! Напоминаем, что в пределах населенных пунктов водители транспортных средств должны двигаться со скоростью не более 50 км/ч! Призываем участников дорожного движения соблюдать установленный скоростной режим. Берегите себя и близких! Соблюдение правил дорожного движения - залог вашей безопасности, - отметили в пресс-службе полиции.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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