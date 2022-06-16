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Половина беженцев в Польше готовы вернуться в Украину, - опрос

Половина беженцев в Польше готовы вернуться в Украину, - опрос

Почти 50% украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, как только закончится война. В то же время около 17% беженцев планируют остаться в этой стране навсегда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Междисциплинарной лаборатории исследования войны в Украине.

Вместе с украинскими учеными польская команда исследовала основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше, причины выбора Польши в качестве убежища и оценки польской помощи.

Большинство опрошенных – женщины (97%), средний возраст – 36 лет, 76% из них имеют высшее образование.

"Около 75% опрошенных оценили свой уровень достатка жизни в Украине до начала войны как хороший. Средний уровень имели 25%, хороший и очень хороший – 52%. Большинство опрошенных проживало в городах (91%). Что касается регионов, то большинство из них из центральной Украины (46%), западной (22%), южной (19%) и восточной (13%), — отметили исследователи.

По полученным в ходе опроса данным, 7% респондентов "хотят быстро вернуться в Украину, потому что не выдерживают сложности ситуации". При этом 2% хотят получить польское гражданство, а 16% украинцев еще не уверены, чем будут заниматься в будущем.

Беженцы, которые хотят вернуться, говорят, что Украина – это их дом и родина, что жизнь в Польше дорогая, работы нет и нужно учитывать стоимость долгосрочной аренды жилья. Вообще они хотят вернуться в свои дома и к жизни, которую оставили в Украине", — пишут исследователи.

Исследование также показало высокий уровень психологической травмы, с которой столкнулись украинцы из-за войны (RHS-15).

"Большинство беженцев страдают посттравматическими стрессовыми расстройствами (76%), а психологический дистресс присутствует у 50%", — говорится в сообщении.

При этом 18% опрошенных уже нашли работу в Польше, а 71% сказали, что планируют работать в ближайшее время. Около трети беженцев работают в Украине дистанционно (28%). 96% респондентов оформили или планируют оформить PESEL.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16141

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