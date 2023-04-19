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Понад 60% айтівців з тих, що служать в ЗСУ, є “сеньйорами” або вище

Понад 60% айтівців з тих, що служать в ЗСУ, є “сеньйорами” або вище

Близько 1% опитаних айтівців служать нині в ЗСУ. Однак, ймовірно, що ця частка вища, адже у багатьох спеціалістів немає змоги брати участь в опитуванні.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії, цитуючи Ірину Іпполітову, аналітикиню DOU.

За її словами, всі опитані DOU фахівці в ЗСУ – це чоловіки з медіанним віком 34 роки, що загалом вище, ніж в середньому в ІТ (29 років).

56% респондентів приєдналися до лав Збройних Сил добровольцями, ще 44% були мобілізовані. Також більшість з них (79%) стали на захист країни у перші місяці повномасштабного вторгнення.

61% айтівців на фронті мають тайтл рівня Senior+. Для порівняння – загалом в українському ІТ ця частка становить 44%.

“Гордість проймає за наших айтівців. Адже сеньйор – це людина без матеріальних проблем, яка могла б перед війною виїхати і комфортно жити в Європі. Але досить багато цих людей вирішили захищати країну”, – резюмує Ірина.

Джерело: bigkyiv.com.ua

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