Поставки балістичних ракет з Ірану в росію поглиблюють ескалацію війни

Центр стратегічних комунікацій пояснює

17 вересня секретар ради безпеки рф шойгу прибув у Тегеран, де провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном.

▶️ Всього за день до візиту шойгу Пезешкіян стверджував, що Іран не постачає зброї до росії.

▶️ шойгу – колишній міністр оборони рф, воєнний злочинець і особа, розшукувана за ордером Міжнародного кримінального суду.

▶️ Зустріч шойгу з Пезешкіяном відбувається на тлі переконливих повідомлень про передачу Іраном росії балістичних ракет Fateh-360.

▶️ шойгу прибув до Ірану після нещодавніх візитів до Сирії й Північної Кореї, які так само є спонсорами російської агресії проти України.

▶️ російська пропаганда вже навипередки звинувачує Україну в «підготовці провокацій» – обстрілах дитячих садочків «з наміром звинуватити росію та іранські й північнокорейські ракети».

▶️ Таким чином, росія може готувати собі «алібі» перед вчиненням чергових воєнних злочинів проти мирного населення України.

Джерело: https://t.me/spravdi/41610

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