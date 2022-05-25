Президент Чехії втратив половину своїх радників

Половина команди радників президента Чехії Мілоша Земана вирішила відмовитися від цього статусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDnes.

Протягом останніх днів команду Земана покинули колишній голова Центрбанку Іржі Руснок, президент Спілки міст і муніципалітетів Франтішек Лукл, голова Торгово-промислової палати Володимир Длоугий, президент Конфедерації промисловості та транспорту Ярослав Ханак, а також колишній голова профспілок Ярослав Заваділ.

Як зазначає видання, "в одних вичерпалося терпіння, інші незадоволені рішеннями президента, треті не хочуть витрачати час".

Команда радників збирається раз на місяць у Замку в Лані.

Наразі в ній залишилися канцлер Вратислав Минар, головний радник Земана Мартін Неєдли, колишній міністр сільського господарства Мирослав Томан і колишній міністр юстиції Марі Бенешова. Останній з радників, посол у США Хайнек Кмонічек, через свою посаду не бере участі у зустрічах.

Нагадаємо, довгий час Мілош Земан вважався найбільш проросійським главою країни-члена ЄС та називав Путіна своїм другом.

Втім, після початку російсько-української війни він різко розкритикував дії РФ, а згодом заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої Росії нині виглядають смішними.

"Президент Росії Владімір Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав Земан.

При цьому рівень оцінки чехами роботи свого президента Мілоша Земана виявилася рекордно низьким. Згідно даним опитування від Kantar CZ, роботою президента задоволені лише 20% чехів.

Источник: eurointegration.com.ua

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