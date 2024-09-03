Президент Тайваню запропонував Китаю повернути окуповані росією території

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/if-china-wants-taiwan-it-should-also-take-back-land-russia-president-says-2024-09-02/)

Президент Лай Цзін-де згадав Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав російській імперії шматок землі на території, яка зараз є Далеким Сходом і складає частину кордону вздовж Амура.

«Якщо це заради територіальної цілісності Китай так сильно хоче окупувати Тайвань, чому б їм не повернути окуповані росією землі, які були підписані за Айгунським договором? Зараз росія перебуває у найслабшому становищі», — сказав він.

Джерело: https://t.me/u_now/139202

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