Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 117

Президент Тайваню запропонував Китаю повернути окуповані росією території

Президент Тайваню запропонував Китаю повернути окуповані росією території

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/if-china-wants-taiwan-it-should-also-take-back-land-russia-president-says-2024-09-02/)

Президент Лай Цзін-де згадав Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав російській імперії шматок землі на території, яка зараз є Далеким Сходом і складає частину кордону вздовж Амура.

«Якщо це заради територіальної цілісності Китай так сильно хоче окупувати Тайвань, чому б їм не повернути окуповані росією землі, які були підписані за Айгунським договором? Зараз росія перебуває у найслабшому становищі», — сказав він.

Джерело: https://t.me/u_now/139202

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вбито черговий цвях в труну міжнародної системи права: Путін приїхав до Монголії
Сегодня 10:40    97
Пропагандисти без докору сумління бажають розбомбити курські села
Сегодня 10:27    114
Для чого взагалі існує БРІКС?
Сегодня 10:02    131
Безумовна «демілітаризація» росії захистить Україну від ракетного терору
Сегодня 09:38    123
Дырявый «купол» над «днр»
Сегодня 08:44    146
Відновлення історичної справедливості. "Шаг" замість "Копійки"
Сегодня 08:35    146
Збито 27 ударних БПЛА
Сегодня 08:19    127
Оперативна інформація станом на 08.00 03.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:16    135
Міжнародна рішучість допоможе покарати рф за ракетний геноцид українців
Сегодня 08:14    156
Китайська інтернет-поліція перейшла від полювання на блогерів до їхніх підписників
Сегодня 08:03    122
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 