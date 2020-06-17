Прийнято Постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи»

Постанову прийнято у зв’язку із неможливістю госпіталів ветеранів війни укласти договори з Національною службою здоров’я України на загальних умовах та з метою недопущення звуження функціональних повноважень і закриття госпіталів для ветеранів війни через відсутність належного державного фінансування та обмеженими можливостями місцевого бюджету.

Згідно з текстом документу, Верховна Рада України рекомендує Кабінету Міністрів України відтермінувати участь госпіталів ветеранів війни у переході на нову систему фінансування через Національну службу здоров’я України терміном на один рік та зберегти фінансування госпіталів для ветеранів війни шляхом передачі субвенції з Державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Проект Постанови зареєстровано за № 3235.

Источник: rada.gov.ua

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