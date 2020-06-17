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Прийнято Постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи»

Прийнято Постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи»

Постанову прийнято у зв’язку із неможливістю госпіталів ветеранів війни укласти договори з Національною службою здоров’я України на загальних умовах та з метою недопущення звуження функціональних повноважень і закриття госпіталів для ветеранів війни через відсутність належного державного фінансування та обмеженими можливостями місцевого бюджету.

Згідно з текстом документу, Верховна Рада України рекомендує Кабінету Міністрів України відтермінувати участь госпіталів ветеранів війни у переході на нову систему фінансування через Національну службу здоров’я України терміном на один рік та зберегти фінансування госпіталів для ветеранів війни шляхом передачі субвенції з Державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Проект Постанови зареєстровано за № 3235.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, рада

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