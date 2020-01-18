Прийнято Постанову «Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці»

Постановою схвалено текст Заяви Верховної Ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці

Заява Верховної Ради України

Щодо кримінального переслідування старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці

Верховна Ради України з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 стосовно громадянина України Віталія Марківа.

Верховна Рада України,

відстоюючи право всіх громадян України бути захищеними державою, керуючись Конституцією та законодавством України, спираючись на основні принципи міжнародного права, а також на конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності 2004 року,

вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу – презумпції невинуватості,

звертає увагу, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом B. Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалась,

наголошує на тому, що під час судового розгляду не було надано чітких однозначних доказів вини українських військових, взагалі, чи Віталія Марківа, зокрема,

протестує проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права та залучення Української держави до згаданої справи як цивільного відповідача, адже це протирічить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав,

категорично засуджує використання неприйнятних формулювань в матеріалах вироку, згідно яких українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на Сході України називаються «триваючою громадянською війною».

Верховна Рада України постановляє:

Поважаючи незалежність та авторитетність судової гілки влади Італійської Республіки, зауважуючи, що рішення суду порушує права військовослужбовця України та наносить шкоду іміджу нашої держави, дати наступну політичну оцінку такому рішенню: “Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 стосовно громадянина України Віталія Марківа таким, що наносить шкоду суверенним правам Держави Україна”,

Звернутись до Президента Італійської Республіки спільно з Парламентом Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.

Источник: rada.gov.ua

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