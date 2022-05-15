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Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке

Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке

Корпоративный сайт Прикарпатьяоблэнерго подвергся хакерскому вмешательству. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что атака произошла 13 мая. Однако 14 мая сайт компании все еще не работает.

"Вчера вечером корпоративный сайт "Прикарпатьеоблэнерго" подвергся хакерскому вмешательству. Поэтому по состоянию на 14 мая сайт компании не работает. О возобновлении работы сайта сообщим дополнительно" - говорится в сообщении.

При необходимости получить консультацию можно в колл-центре компании по тел.: 0800 50 40 20.

Узнать об отсутствии электроснабжения или сообщить об обесточивании можно в Viber-боте.

Источник: zn.ua

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