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Проблема российской угрозы должна касаться всего мира — Блинкен

Проблема российской угрозы должна касаться всего мира — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что проблема российской угрозы должна касаться всего мира, а не Украины и государств Запада. Об этом он заявил в интервью «NBC», пишет «Укринформ».

«Это проблема, которая распространяется не только на Европу и Соединенные Штаты, — в определенном смысле она должна касаться всего мира, поскольку на карту поставлены не просто отношения между Украиной и Россией, между Европой и Россией или США и Россией… На карту поставлены основополагающие принципы международных отношений по поддержанию мира и безопасности со времен последних мировых войн и холодной войны», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул: одно государство не может силой изменять границы другого государства, не может диктовать, с кем ему сотрудничать, не может распространять сферу влияния на своих соседей против их воли. «Если оставить это без внимания, то откроется ящик Пандоры, и это будут иметь в виду страны, расположенные далеко от Европы», — считает госсекретарь.

По его словам, США предупреждали о российской тактике, направленной на смену руководства Украины. «Это часть российского плана действий», — указал Блинкен, отметив, что Соединенные Штаты знают методы, которые Москва может применить. Речь идет, в частности, о подготовке различных провокаций, «чтобы попытаться создать фальшивый повод для ввода войск».

Глава Госдепа подтвердил, что в случае нового российского вторжения, ввода войск РФ в Украину, будет быстрый, жесткий и единый ответ стран Запада. Он добавил, что Россия также может «попытаться дестабилизировать ситуацию или свергнуть правительство, используя кибератаки, гибридные средства». Вашингтон дал понять Москве, что в этом случае тоже будет быстрый и согласованный ответ.

«На прошлой неделе я участвовал в тесных консультациях со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами – практически каждый день, чтобы убедиться, что на все эти сценарии у нас есть четкий общий ответ. И мы это сделаем», – подчеркнул Блинкен.

Он также подтвердил, что США по просьбе России поделятся в письменном виде «не только опасениями, но и некоторыми идеями относительно дальнейших действий, которые могли бы укрепить безопасность на взаимной основе». В то же время, по его словам, Соединенные Штаты продолжат принимать меры для сдерживания России.

Отвечая на вопрос, давал ли Госдеп распоряжение эвакуировать часть работников дипмиссий из Украины, Блинкен заметил, что у него «нет большей ответственности, чем безопасность и благополучие людей, работающих в Государственном департаменте» и находятся на его попечении.

«Если нужно будет принять решение о сокращении некоторых сотрудников посольства, мы сделаем это исходя из соображений безопасности», — уточнил глава внешнеполитического ведомства США.

Источник: sprotyv.info

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