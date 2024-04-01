Financial Times публикует результаты украинско-британского социологического онлайн-исследования о восприятии россиянами теракта в «Крокусе» (OpenMinds online survey).

Методологическая проблематичность такого исследования на поверхности, а опрошены были всего 652 человека.

И все-таки стоит обратить внимание на результаты: более 50% уверены, что теракт был организован украинскими властями, 27% - ИГИЛом, 6% - «коллективным Западом». При этом сторонников «украинской версии» среди людей в возрасте от 31 до 50 даже несколько больше, чем среди аудитории «русского телевизора» (50 и старше).

Единственная группа населения, среди которой путинско-патрушевско-бортниковская «украинская версия» не набирает 50% - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Более 40% молодых людей убеждены, что за терактом стоит ИГИЛ. Но даже среди них - людей, «живущих в интернете» и часто владеющих иностранными языками - более 30% склонны обвинять Киев.

Исследование показывает, что успех путинских нарративов связан не только с эффективностью пропаганды, но еще и с тем, что российские власти предлагают обществу именно ту картину мира, которая соответствует представлениям большинства. путин болен, но его болезнь давно стала болезнью общества.

https://www.ft.com/content/e5b52757-1faf-4e6c-9adf-5c018dbf24e6?fbclid=IwAR2U8tSoD3KGf4ci1hsI7fSiVInzSrAvZGCU6E66Wne62_EYweVnL9QIkWE_aem_AQ6CIMKvS4xc1bd5OhzZbdEtaHjZvu30D-M4HjbxbL6hOjTBzIE1YjF0w4adUeoc4mesXh3cUXhSkvQW6CjBvoU2

----------

P.S.

У росії офіційно звинуватили Україну в теракті в "Крокус сіті" — МЗС рф.

Ворог зажадав від України припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності та відшкодувати заподіяну жертвам шкоду.

Окремо рф вимагає арешту глави СБУ Василя Малюка.

Джерело: facebook.com

Автор: Alexander Friedman

Новости портала «Весь Харьков»