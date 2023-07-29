путін ігнорує прохання президента Туреччини Реджепа Ердогана обговорити повернення Москви до зернової угоди

The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела

Колишня високопоставлена співробітниця посольства Туреччини у Москві Гулру Гезер назвала незвичайною таку реакцію Кремля.

"Я не думаю, що путін довіряє Ердогану так, як раніше", — сказала вона.

На думку аналітиків та дипломатів, росія обурена рішенням Анкари відпустити захисників "Азовсталі" та розблокувати вступ Швеції до НАТО.

Співрозмовники журналістів стверджують, що турецькі чиновники продовжують наполягати на переговорах із Кремлем. Ердоган впевнений, що зможе переконати путіна повернутися до угоди під час очної зустрічі.

Джерело: https://t.me/znua_live/104665

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