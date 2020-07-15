Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 90

Рада схвалила виділення 2,3 мільярда на погашення боргів "Південмашу"

Рада схвалила виділення 2,3 мільярда на погашення боргів Південмашу

Верховна Рада ухвалила в цілому законпроєкт №3697, який передбачає виділення Південному машинобудівному заводу імені Макарова 2,3 млрд грн для поповнення статутного капіталу.

Документ підтримали 324 нардепи.

Законопроєкт передбачає створення нової бюджетної програми (головний розпорядник коштів - Державне космічне агентство України) на погашення заборгованості "Південмашу" з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджетуз обсягом видатків 2,3 млрд грн.

Зокрема, 1,97 млрд грн витратять на погашення боргу перед державою за кредитом, якиц залучили 2 лютого 2004 року у компанії Colvis Finance Ltd. (Великобританія).

210 млн грн - спрямують на погашення заборгованості по зарплаті, на погашення податкового боргу по ЄСВ - 90,2 млн грн.

На погашення податкового боргу з відрахуванням до держбюджету частини чистого прибутку за 2019 рік - 35,6 млн грн.

На погашення боргу зі сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів за 2019 рік - 6,4 млн грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що "системна криза на Південмаші триває вже більше десяти років".

Підкреслюється, що завод у 2012-2019 роках скоротив обсяги виробництва в два рази. Середня чисельність працівників підприємства в 2019 році скоротилася до 5400 осіб, у 2012 році вона становила 10 тисяч осіб.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців"
Сегодня 10:00    66
Нардепи блокують підписання закону про гральний бізнес
Сегодня 09:06    108
Верховна Рада прийняла у першому читанні Проєкт Закону про розпаювання земель державних підприємств
Сегодня 08:46    74
НАЗК назвало корупціогенні ризики у законопроєкті «Про рієлторську діяльність в Україні»
Сегодня 07:43    83
Затверджено показник середньої заробітної плати за травень
Сегодня 07:10    130
В Слуге народа заговорили о включении "печатного станка": "Ответственность берем на себя"
Сегодня 06:24    183
СЕТАМ продав 20 арештованих літаків через борги по заробітній платі
14.07.2020 08:44    134
Приватизація заводу «Радіореле» – унікальна можливість вигідно інвестувати у підприємство з високим потенціалом - Фонд державного майна України
14.07.2020 08:34    126
В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей
14.07.2020 08:07    157
У Раді зареєстрували законопроєкт про перезавантаження Укроборонпрому
14.07.2020 07:48    119
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 