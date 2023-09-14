Невід’ємною частиною реформи Рахункової палати України має стати її здатність відіграти роль у вдосконаленні держполітики, — заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло в інтерв'ю редакторці відділу економіки ZN.UA Юлiї Самаєвій.

Дюфло зауважив, що Рахункова палата є вищою інституцією контролю. Такі органи вважаються невід’ємною складовою ланцюжка підзвітності в демократичних державах.

"Нам відомо, що в нього все ще є слабкі місця.

Як наріжний камінь ланцюжка підзвітності, Рахункова палата України має відігравати вкрай важливу роль (https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-predstavnitstvi-jes-v-ukrajini-nazvali-nevidjemnu-chastinu-reformi-rakhunkovoji-palati.html): ми сподіваємося, що в демократичному нагляді ця її роль буде в ідеалі більш важливою, ніж сьогодні", — зазначив він.

За словами представника ЄС, посилення ролі Рахункової палати можливе, якщо орган почне застосовувати найкращі міжнародні практики.

Це означає не лише роботу з фінансовими аудитами чи аудитами відповідності, а й розвиток у напрямку більш суттєвого акценту на надійність, дієвість і результативність політики.

Цей аспект, за словами Дюфло, наразі недостатньо враховується.

Представник ЄС також вказав на те, що закон від 2015 року дозволяє РПУ використовувати міжнародні стандарти INTOSAI, EUROSAI та інші, але водночас вимагає узгоджувати стандарти з Конституцією чи іншою нормативною базою.

Це ставить Рахункову палату в неспроможне становище, коли вона повинна поважати міжнародні стандарти, але при цьому результат її роботи, відповідно до цих стандартів, може бути оскаржено в суді.

**Рахункова палата — еталон провалених реформ в Україні. Наразі ці провали гальмують не лише розвиток у самій країні, але і її євроінтеграцію. Про те, як можна зарадити цій біді, ZN.UA поговорило із заступником голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло (https://zn.ua/ukr/reforms/remi-djuflo-bez-instrumentov-i-polnomochij-reforma-schetnoj-palaty-byla-obrechena.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/112193

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