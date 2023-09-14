Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 42

Рахункова палата — еталон провалених реформ в Україні

Рахункова палата — еталон провалених реформ в Україні

Невід’ємною частиною реформи Рахункової палати України має стати її здатність відіграти роль у вдосконаленні держполітики, — заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло в інтерв'ю редакторці відділу економіки ZN.UA Юлiї Самаєвій.

Дюфло зауважив, що Рахункова палата є вищою інституцією контролю. Такі органи вважаються невід’ємною складовою ланцюжка підзвітності в демократичних державах.

"Нам відомо, що в нього все ще є слабкі місця.

Як наріжний камінь ланцюжка підзвітності, Рахункова палата України має відігравати вкрай важливу роль (https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-predstavnitstvi-jes-v-ukrajini-nazvali-nevidjemnu-chastinu-reformi-rakhunkovoji-palati.html): ми сподіваємося, що в демократичному нагляді ця її роль буде в ідеалі більш важливою, ніж сьогодні", — зазначив він.

За словами представника ЄС, посилення ролі Рахункової палати можливе, якщо орган почне застосовувати найкращі міжнародні практики.

Це означає не лише роботу з фінансовими аудитами чи аудитами відповідності, а й розвиток у напрямку більш суттєвого акценту на надійність, дієвість і результативність політики.

Цей аспект, за словами Дюфло, наразі недостатньо враховується.

Представник ЄС також вказав на те, що закон від 2015 року дозволяє РПУ використовувати міжнародні стандарти INTOSAI, EUROSAI та інші, але водночас вимагає узгоджувати стандарти з Конституцією чи іншою нормативною базою.

Це ставить Рахункову палату в неспроможне становище, коли вона повинна поважати міжнародні стандарти, але при цьому результат її роботи, відповідно до цих стандартів, може бути оскаржено в суді.

**Рахункова палата — еталон провалених реформ в Україні. Наразі ці провали гальмують не лише розвиток у самій країні, але і її євроінтеграцію. Про те, як можна зарадити цій біді, ZN.UA поговорило із заступником голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло (https://zn.ua/ukr/reforms/remi-djuflo-bez-instrumentov-i-polnomochij-reforma-schetnoj-palaty-byla-obrechena.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/112193

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: україна

Читайте ещё:

Викритому на вимаганні 35 тис. дол. США депутату облради повідомили про підозру
Сегодня 07:23    21
Мережею шириться інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку – це неправда
Сегодня 06:56    58
«Сімейний бізнес»: ДБР викрило наркоторговців, які збували зброю та наркотики на Закарпатті
Сегодня 06:47    63
Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі
Сегодня 06:28    99
«Експерт» заявив, що росія дасть «повчальну» відповідь за атаку ЗСУ на Севастополь. Пояснюємо, що не так з цим наративом
Сегодня 06:19    118
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    87
10 хороших новин 13 вересня
Сегодня 05:55    107
Оперативна інформація станом на 18.00 13.09.2023 щодо російського вторгнення
13.09.2023 20:00    127
13 вересня 1848 року у Львівському університеті відкрилася кафедра руської (української) мови і літератури
13.09.2023 10:21    122
Великобритания обвинила Россию в ракетном ударе по торговому судну в Черном море
13.09.2023 09:58    152
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 