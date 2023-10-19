Іран не позбудеться санкцій, попри сплив строку дії Резолюції Радбезу ООН, — завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак у коментарі ZN.UA.

"Іран заявив, що всі країни мають скасувати санкції, але, насправді це не так. Ніхто не може зобов'язати Штати або Сполучене Королівство скасувати санкції тільки через те, що термін Резолюції закінчився, оскільки у них є інші підстави для введення санкцій.

Санкції, напевно не будуть зняті, а ні США, а ні європейськими країнами. Однак частина країн, звичайно з радістю скаже, що тепер ми не зобов'язані дотримуватися санкцій ООН і ми їх знімемо. росія вже сказала, що вона відміняє всі санкції", — розповідає Їжак.

За його словами, зараз спостерігається розкол між коаліціями країн. І закінчення строку дії Резолюції стане лакмусовим папірцем, який виявить, які країни на чиєму боці.

"Ті, держави, які говорять, що вони не будуть дотримуватися санкцій проти Ірану — будуть на одному боці, а ті, які будуть дотримуватися їх — на іншому.

От, ми зараз спостерігаємо, що рф разом з Іраном. Однак, це не означає, що від завтра іранські ракети та дрони опиняться в інших містах", — наголосив Їжак.

Експерт зауважує, що Резолюція однаковою мірою забороняла продаж як ракет, так і дронів, однак іранські БпЛА в росії з'являлися.

Щодо передачі ракет, то, по-перше, Іран боявся, що його ракети виявляться не такими ефективними, як там розповідають.

А по-друге, всі розуміли що, якщо рф отримає іранські ракети, Україна дуже швидко отримає еквівалентну зброю.

На запитання, чи введуть проти Ірану нові санкції у разі продажу ракет росії, Їжак відповів:

"ООН буде складно це погодити. Якщо не погодили подовження старих санкції, це означає, що Китай та рф не дозволять прийняти Радбезу нові санкції".

Джерело: https://t.me/znua_live/117459

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