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рф погрожує "суворою відповіддю" на можливу конфіскацію російських коштів закордоном

рф погрожує суворою відповіддю на можливу конфіскацію російських коштів закордоном

Офіційні представники рф погрожують суворими відповідями "око за око" у разі конфіскації активів рф на заході.

Про це повідомляє Reuters.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив в окремому коментарі, що в росії все ще є багато західних грошей, які можуть стати мішенню для контрзаходів москви.

"Перспективи для судового оскарження (конфіскації російських активів) будуть широко відкриті.

росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси", - сказав Пєсков.

У неділю 28 квітня речниця Міністерства закордонних справ рф Марія Захарова також погрожувала "знаними наслідками" на можливу конфіскацію активів рф.

"російські активи повинні залишатися недоторканними, тому що в іншому випадку буде жорстка відповідь на західне злодійство. Багато хто на Заході це вже зрозумів. На жаль, не всі", - повідомила вона.

Нагадаємо:

Заступник голови Ради безпеки рф, експрезидент росії Дмітрій Медведєв пригрозив конфіскацією активів громадян США у відповідь на закон США про передачу заморожених російських активів Україні.

Палата представників США 20 квітня схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів рф та розширення антиросійських санкцій.

Джерело: epravda.com.ua

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