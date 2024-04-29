Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 100

Новини однією строкою

● Канада виділить фінансовий пакет на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом. Насамперед країна виділить 3 мільйони доларів на виробництво безпілотників в Україні.

● The Wall Street Journal: Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах.

● Минобороны Британии: потери россии в Украине достигли 450 тысяч человек. Также, по оценкам Британии, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено:

✔️ 10 000 единиц российской бронетехники (из них 3 000 основных боевых танков);

✔️ 109 самолетов;

✔️ 136 вертолетов;

✔️ 23 судов различных классов;

✔️ 1500 артиллерийских систем различных типов.

● В Штутгарте 29 апреля начнется один из трех судебных процессов по делу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов. Группу обвиняют в подготовке военного переворота в Германии - предположительно, планировалось ворваться в бундестаг и захватить депутатов. Основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и лидер партии ХДС Фридрих Мерц.

● Слово «Мир» орки убрали с первомайских плакатов в Санкт-Петербурге, пишет Sota.

Новини однією строкою

● Італія, разом з Францією та Сполученим Королівством постачає крилаті ракети Storm Shadow/SCALP EG для України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії під час візиту на виробничий майданчик MBDA UK.

● Литва намекнула на удар по Крымскому мосту. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», — написал экс-глава литвийского МИД, теперь посол республики в Швеции Линас Линкявичюс в соцсети X, прикрепив изображение моста.

● Польша надеется, что поставки ATACMS Украине подтолкнут Германию к передаче Taurus.

● Уряд Бельгії виділить фінансовий пакет для ініціативи ППО та передасть Україні власні ракети до систем протиповітряної оборони. Сформований пакет вартістю 200 мільйонів євро буде використаний в рамках німецької ініціативи ППО.

● Кильский институт мировой экономики обновил свой треккер объемов помощи Украине - здесь военная.

Новини однією строкою

● Военнослужащие спецназа США начали изучать украинский язык. По словам командования это обусловлено оперативными потребностями.

● Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

● Рада міністрів Бельгії прийняла рішення відправити до України перші винищувачі F-16 вже у 2024 році. Хоча раніше планувала це зробити не раніше 2025 року.

● Нефтегазовый экспорт россии в стоимостном выражении в 2024 году сократится на 2,3% — до $222 млрд по сравнению с показателем в $227,3 млрд за 2023 год (базовый сценарий прогноза). В 2025 году ($226,2 млрд) он не превысит уровень 2023 года, когда российская нефть продавалась за рубеж с переменным дисконтом. Об этом говорится в документе Минэкономразвития «Сценарные условия функционирования экономики <…> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»/

● Изображением каски Вермахта анонсировали в алтайском вузе конкурс эссе о борьбе с нацизмом. В Горно-Алтайском государственном университете (ГАГУ) пройдет конкурс эссе «1418 слов о Герое», посвященный «подвигу советского и российского народа в борьбе с нацизмом». Ладно хоть слов 1418, а не…

Новини однією строкою

● В россии вдвое выросло число убыточных угольных компаний.

● Начальник одного из отделов ракетно-космической корпорации “Энергия” найден мертвым под окнами жилого дома на северо-востоке москвы утром 26 апреля

● Доля США в мировом ввп превысила 26%, максимум с 2006 года

Новини однією строкою

● Общая стоимость всей компании Google превысила 2 трлн долларов. Это произошло впервые в истории IT-гиганта. Кроме него в список самых дорогих предприятий входят Microsoft, Apple и Nvidia.

● В татарстане на россии вчера утром живописно дымился завод «КамАЗ». Как сообщают местные источники, горел один из цехов предприятия. Почему это заурядное для страны-гноя событие нас заинтересовало? Потому что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для вооруженных сил рф

● Электронные повестки начнут рассылать россиянам с 1 ноября. Правительство опубликовало постановление о Едином реестре воинского учета. Согласно документу, реестр запустят после 31 октября 2024 года. Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Уведомлять мужчин о новых записях в реестре будут через госуслуги. Как только запись о направлении повестки появится в реестре, призывнику автоматически закроют выезд из россии.

● Пломбииир! Роскачество обнаружило пестициды и вызывающие рвоту с диареей бактерии в кашах быстрого приготовления. Нарушения зафиксировали у следующих производителей: «Красная ложка», «Моя Овсянушка», «Ого!», «Увелка», «О’кей Daily»

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сучасні українці будуть вимушені довше працювати - Мінсоцполітики
Сегодня 07:05    15
Реєстр "Оберіг": що це і які дані про військовозобов'язаних в нього вносять
Сегодня 06:55    37
рф погрожує "суворою відповіддю" на можливу конфіскацію російських коштів закордоном
Сегодня 06:46    60
В Польше прокомментировали возможное нападение рф
Сегодня 06:37    73
В Foreign Affairs вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину"
Сегодня 06:28    82
Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки
Сегодня 06:18    84
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 06:09    83
Оперативна інформація станом на 18.00 28.04.2024 щодо російського вторгнення
28.04.2024 19:23    158
28 квітня 1947 року розпочалася військово-політична операція польської комуністичної влади «Вісла»
28.04.2024 16:46    202
26–28 квітня 1945 р. відбувся бій УПА під Радеховом
28.04.2024 09:59    171
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 