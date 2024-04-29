Новини однією строкою

● Канада виділить фінансовий пакет на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом. Насамперед країна виділить 3 мільйони доларів на виробництво безпілотників в Україні.

● The Wall Street Journal: Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах.

● Минобороны Британии: потери россии в Украине достигли 450 тысяч человек. Также, по оценкам Британии, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено:

✔️ 10 000 единиц российской бронетехники (из них 3 000 основных боевых танков);

✔️ 109 самолетов;

✔️ 136 вертолетов;

✔️ 23 судов различных классов;

✔️ 1500 артиллерийских систем различных типов.

● В Штутгарте 29 апреля начнется один из трех судебных процессов по делу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов. Группу обвиняют в подготовке военного переворота в Германии - предположительно, планировалось ворваться в бундестаг и захватить депутатов. Основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и лидер партии ХДС Фридрих Мерц.

● Слово «Мир» орки убрали с первомайских плакатов в Санкт-Петербурге, пишет Sota.

● Італія, разом з Францією та Сполученим Королівством постачає крилаті ракети Storm Shadow/SCALP EG для України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії під час візиту на виробничий майданчик MBDA UK.

● Литва намекнула на удар по Крымскому мосту. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», — написал экс-глава литвийского МИД, теперь посол республики в Швеции Линас Линкявичюс в соцсети X, прикрепив изображение моста.

● Польша надеется, что поставки ATACMS Украине подтолкнут Германию к передаче Taurus.

● Уряд Бельгії виділить фінансовий пакет для ініціативи ППО та передасть Україні власні ракети до систем протиповітряної оборони. Сформований пакет вартістю 200 мільйонів євро буде використаний в рамках німецької ініціативи ППО.

● Кильский институт мировой экономики обновил свой треккер объемов помощи Украине - здесь военная.

● Военнослужащие спецназа США начали изучать украинский язык. По словам командования это обусловлено оперативными потребностями.

● Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

● Рада міністрів Бельгії прийняла рішення відправити до України перші винищувачі F-16 вже у 2024 році. Хоча раніше планувала це зробити не раніше 2025 року.

● Нефтегазовый экспорт россии в стоимостном выражении в 2024 году сократится на 2,3% — до $222 млрд по сравнению с показателем в $227,3 млрд за 2023 год (базовый сценарий прогноза). В 2025 году ($226,2 млрд) он не превысит уровень 2023 года, когда российская нефть продавалась за рубеж с переменным дисконтом. Об этом говорится в документе Минэкономразвития «Сценарные условия функционирования экономики <…> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»/

● Изображением каски Вермахта анонсировали в алтайском вузе конкурс эссе о борьбе с нацизмом. В Горно-Алтайском государственном университете (ГАГУ) пройдет конкурс эссе «1418 слов о Герое», посвященный «подвигу советского и российского народа в борьбе с нацизмом». Ладно хоть слов 1418, а не…

● В россии вдвое выросло число убыточных угольных компаний.

● Начальник одного из отделов ракетно-космической корпорации “Энергия” найден мертвым под окнами жилого дома на северо-востоке москвы утром 26 апреля

● Доля США в мировом ввп превысила 26%, максимум с 2006 года

● Общая стоимость всей компании Google превысила 2 трлн долларов. Это произошло впервые в истории IT-гиганта. Кроме него в список самых дорогих предприятий входят Microsoft, Apple и Nvidia.

● В татарстане на россии вчера утром живописно дымился завод «КамАЗ». Как сообщают местные источники, горел один из цехов предприятия. Почему это заурядное для страны-гноя событие нас заинтересовало? Потому что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для вооруженных сил рф

● Электронные повестки начнут рассылать россиянам с 1 ноября. Правительство опубликовало постановление о Едином реестре воинского учета. Согласно документу, реестр запустят после 31 октября 2024 года. Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Уведомлять мужчин о новых записях в реестре будут через госуслуги. Как только запись о направлении повестки появится в реестре, призывнику автоматически закроют выезд из россии.

● Пломбииир! Роскачество обнаружило пестициды и вызывающие рвоту с диареей бактерии в кашах быстрого приготовления. Нарушения зафиксировали у следующих производителей: «Красная ложка», «Моя Овсянушка», «Ого!», «Увелка», «О’кей Daily»

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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