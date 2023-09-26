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Расходы российского бюджета на армию установят рекорд со времен СССР

Расходы российского бюджета на армию установят рекорд со времен СССР

Правительство России готовит беспрецедентное в современной истории увеличение оборонных расходов, чтобы профинансировать брошенную на покорение Украины армию и заводы ВПК, клепающие бомбы и снаряды в трехсменном режиме.

В 2024 году по статье “национальная оборона” федеральная казна потратит 10,8 трлн рублей - практически вдвое больше, чем в текущем году (6,8 трнл), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Армия и предприятия ВПК “съедят” практически каждый третий рубль (29,5%) бюджета, общий размер которого составит 36,6 трлн рублей.

В результате доля оборонных расходов сравняется с показателями Советского Союза. Так, в бюджете СССР 1990 года на “военные цели” закладывали (http://gaidar-arc.ru/.../org.stretto.plugins.../file/4164) 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

По совокупным расходам на силовиков российский бюджет-2024 побьет рекорды позднего советского периода. По статье “национальная безопасность”, куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН, будет потрачено 3,5 трлн рублей - на 300 млрд рублей, чем в текущем году. Таким образом, в сумме силовые структуры съедят 40% бюджета против 33% в 1990 году.

Чтобы оплатить бюджетный “пир” для силовиков, правительство пустит под нож расходы на поддержку экономики (они сокращаются с 4,1 до 3,9 трлн рублей), а также заморозит финансирование образования и здравоохранения (по 1,6 трлн рублей).

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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