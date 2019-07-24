Расплата за агрессию: россиянам урезают продуктовые пайки

В России придумали способ, как срыть серьезные девальвационные процессы в экономике при этом не вызвать панику в обществе. Там производители продуктов все чаще практикуют даунсайзинг: уменьшают упаковку, но оставляют прежнюю цену.

Об этом сообщает «DW».

С 2012 по 2018 годы производители товаров широкого употребления в России в среднем уменьшили размер упаковок на 7-20 процентов. Эксперты объясняют уменьшение упаковок «скрытым» даунсайзингом, при котором размер упаковки меняется, но цена на товар остается прежней или уменьшается незначительно. Этот прием широко распространен в молочной промышленности — вместо литровых пакетов потребители получают пакеты емкостью в 920-960 мл.

Реагируя на даунсайзинг, потребители покупают более осознанно. В частности, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг/л продукта: если в 2012 году таких покупателей было 29 процентов, то в 2018-м — уже 47 процентов.

«При сокращении размера упаковки следует принимать во внимание, что наши глаза намного лучше замечают уменьшение размера, чем его увеличение. Если увеличить размер упаковки на 20 процентов, то очень сложно заставить потребителей платить больше, ведь некоторые покупатели даже не замечают таких перемен», — говорится в сообщении.

Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку продуктов питания и одежды. Такие данные приведены в ежеквартальном исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». Жители России тратят на продукты питания, в среднем, около 40 процентов своих доходов. Доля продуктов питания в расходах в последние годы увеличивается.

Источник: sprotyv.info

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