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Регулювання Telegram в Україні. Версія 2.0

Регулювання Telegram в Україні. Версія 2.0

Труха Україна ексклюзивно зʼясовувала, чи справді Національна рада з питань телебачення і радіомовлення мала намір взятися за регулювання Telegram? Розбиралися, чому питання впорядкування мережі постало саме зараз, а також дізнавалися, чи можливо втілити ідею так званої регуляції з технічної точки зору, і чи допоможе реєстрація телеграм-каналів, наприклад, як ЗМІ зменшити кількість дезінформації?

● Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Ольга Герасимʼюк

Чому ця тема саме так прозвучала, тому що Telegram є анонімною платформою. Невідомі її адреси, ні контакт власника чи принаймні хоч якийсь модератор.У серпні ми надіслали два листа на віднайдену якусь IT- адресу. Перший -скаргу громадянина на дискримінаційний контент. Тож ми просили Telegram розглянути це питання. Другий - звернення – пропозиція встановити діалог, щоб ми могли обмінюватися думками. Ми на жоден лист відповіді не маємо, Увага:мова не про блокування телеграму - про прозорість і контакт! Потому мою думку охрестили як мою ініціативу «регулювання» чи «блокування».

● Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Микита Потураєв

Йдеться про розробку механізму взаємодії між уповноваженим представником Нацради з адміністрацією Telegram для того, щоб звертати їх увагу на наявність контенту, який не відповідає законодавству, або українським інтересам в сфері безпеки і оборони. Йдеться саме про це, а не про регуляцію. Йдеться про такий самий механізм, який закладено в Законі «Про медіа», який, фактично, визначає Нацраду уповноваженим органом, який може і має вести такі переговори.

● Член Правління Інтернет Асоціації України, Андрій Соломаха

Телеграм-канали врегулювати неможливо. Неможливо, як з юридичної точки зору, так і з технічних питань. В першу чергу давайте говорити про технічні можливості. Телеграм-канал не є окремою платформою. Це контент, який розміщується на даній платформі і його модеруванням займається сам власник каналу. Щодо блокування каналів Telegramom, то вони реагують тільки на терористичні історії і порнографію.

● Народний депутат України, фракція «Батьківщина», Михайло Цимбалюк

Я чув про цю ініціативу, але поки не бачив, що вони хочуть змінити у юридичній площині. Якщо Telegram насправді хочуть перетворити у ЗМІ, то це зовсім інша історія. Якщо така ініціатива зʼявиться у парламенті, я обовʼязково буду питати авторів, нехай назвуть мені європейську державу, де таке є. Я не бачив і не чув про подібні ініціативи в європейських державах, хоча там жорстко регулюються ЗМІ.

● Народний депутат України, фракція «Голос», Андрій Осадчук

Поширення анонімної інформації через телеграм-канали, безумовно, створює інформаційні ризики для України, яка перебуває у війні. А от чи можливо запровадити якесь ефективне регулювання – є великим питанням, бо технологічно це зробити дуже складно і я, поки що, не бачу можливості яким чином можна вплинути на поширення такої інформації.

● Народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність», Микола Княжицький

Проблема в тому, що сама наша влада тримається на телеграм-каналах. У нас є дуже багато опозиційних телеграм-каналів, а ще більше провладних. Тож дивно було б, щоб влада стріляла собі в ногу. Бо як ви будете забороняти телеграм-канали, які розповсюджують російську пропаганду, але не будете забороняти забороняти телеграм-канали, які розповсюджують брехню проти своїх політичних опонентів?

Джерело: https://t.me/truexanewsua/80869

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