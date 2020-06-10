Робота парламентів під час карантину: український та канадський досвід

Українські та канадські парламентарії під час онлайн-дискусії обговорили зміни в роботі законодавчих органів через пандемію коронавірусу в світі. Ключова тема - взаємодія парламенту і громадян: інновації та адаптація у відповідь на COVID-19.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що між Україною та Канадою налагоджене унікальне партнерство в різних сферах, починаючи з військової місії UNIFIERE до Угоди про вільну торгівлю та десятків інших напрямів. Також є чудовий досвід співпраці України з Канадою щодо повернення громадян додому. Український літак «Мрія» чотири рази здійснив рейси до Канади, щоб привезти медичні товари.

«Запровадження елементів віртуальної роботи створює нові можливості для багатьох громадян. Зараз є можливість залучити їх до роботи у онлайн режимі, чого раніше не було. До прикладу, депутати в Канаді проводять успішні таун-холи. В комбінації з іншими елементами електронної демократії (петиціями, запитами, зверненнями) ми говоримо про абсолютно іншу якість залучення громадян до політики. Карантин не зможе стати на перешкоді справжньому діалогу та справжній демократії. Це чергова можливість допомагати та вчитися», - зазначив Андрій Шевченко.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза підкреслила, що дуже важливо продовжувати формувати довіру між парламентаріями та їхніми виборцями, налагоджувати ефективний діалог і зворотній зв’язок.

Про український досвід розповіли народні депутатки Леся Забуранна та Наталія Піпа.

«Більша частина Комітетів Верховної Ради України працювали онлайн. Для українського парламентаризму це трапилося вперше. Але сприяло мобільній комунікації та в певних випадках пришвидшувало прийняття рішень. Бюджетний комітет, який я представляю, зважаючи на важливість рішень і необхідність звичайної комунікації працював з дотриманням усіх необхідних вимог», - зазначила Леся Забуранна, народна депутатка України, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою. Також вона розповіла про інструменти роботи з виборцями та способи вирішення їхніх проблем. Зокрема, народна депутатка разом командою активно використовувала соціальні мережі, що дозволяло оперативно відстежувати основні проблеми мешканців виборчого округу та допомагати їх вирішувати.

Про організацію роботи канадських парламентаріїв розповіла Аніта Ванденбельд, депутатка парламенту Канади, Палата громад, членкиня Спеціального комітету з питань COVID-19.

«З 13 березня ми перейшли працювати додому. Суттєво зросла кількість дзвінків від громадян на «гарячі лінії»: фактично в 5 разів. Але зросла доступність політиків і швидше змогли організовувати онлайн-зустрічі. У нас не було відкритих пленарних засідань. В надзвичайних умовах прийняли 4 закони. Це більше, ніж зазвичай робимо. Ми мали добру міжпартійну співпрацю, час на дебати був мінімізований, але отримали значно ширший консенсус. Усі поправки вносили в режимі реального часу. Зараз парламент кожного дня має засідання», - розповіла парламентарій.

Директор Програми РАДА Ігор Когут резюмував, що парламенти України та Канади мають спільні виклики, хоча певною мірою відрізняються традиції залучення та участі громадян, і цей досвід буде корисним для України. Захід організований Програмою USAID РАДА у співпраці з Парламентським центром (Канада) за підтримки Апарату Верховної Ради України.

Источник: rada.gov.ua

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