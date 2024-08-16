росія – це «тюрма народів», яка чхає на міжнародні договори

14 серпня мзс рф повідомило про вихід росії з Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин з 1 серпня 2024 року.

▶️ Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин 1995 року встановлює заборону дискримінації та насильницької асиміляції національних меншин, захищає свободу сповідувати власну релігію та вільно говорити рідною мовою.

▶️ росія підписала цю конвенцію в 1996 році, однак ніколи її не дотримувалась.

▶️ Недаремно росія має репутацію «тюрми народів», адже пригнічує і русифікує як титульні народи своїх національних республік, так і національні меншини, насамперед українців.

▶️ Демонстративний вихід з Рамкової конвенції – це міжнародний демарш і оголошення війни культурам, мовам і релігіям неросійських народів рф.

▶️ росія послідовно відмовляється від своїх міжнародних зобов’язань і стала на шлях руйнування системи міжнародного права та глобальної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/40848

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