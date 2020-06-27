Росія демонструє свою військову могутність Україні та державам Європи - ГУР

Представник ГУР МО України розповів про загрози та виклики, пов’язані з проведенням ЗС РФ стратегічних навчань “Кавказ - 2020”

За словами Вадима Скібіцького, навчання будуть проходити на багатьох полігонах, у тому числі в окупованому Криму й у Південному військовому окрузі ЗС РФ, із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки. При цьому, починаючи вже з липня, проводитимуться окремі спеціальні навчання російських військ, під час яких вони відпрацьовуватимуть різні тактичні епізоди: наступальні, подолання водних перешкод, мобілізаційні заходи, а також взаємодію між військовим керівництвом та місцевою владою. Активна фаза стратегічних навчань відбудеться наприкінці вересня.

Загроза проведення навчань “Кавказ - 2020” для національної безпеки України пов’язана з тим, що російські війська вийдуть на полігони, проводитимуть бойове злагодження. А як показує досвід, саме в цей період створювані угруповання військ є найбільш небезпечними – вони можуть швидко перейти від навчання до безпосереднього застосування.

Також однією із загроз російських навчань воєнна розвідка України визначає те, що навчання будуть використані російським керівництвом для демонстрації воєнної могутності Україні та державам Європи і їх слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. У цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору.

Однак, за словами Вадима Скібіцького, воєнна розвідка й розвідувальне співтовариство України загалом усі ці питання відстежує в режимі реального часу – аби своєчасно виявити розвідувальні ознаки можливої підготовки до широкомасштабних військових дій РФ проти нашої держави.

Источник: gur.gov.ua

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