Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 143

росія висловила протест Японії через спільні навчання з країнами НАТО

росія висловила протест Японії через спільні навчання з країнами НАТО

росія висловила протест Японії через плани Токіо провести спільні військові навчання на острові Хоккайдо і звинуватила прем’єр-міністра Фуміо Кісіду в тому, що він ставить свою країну «на шлях небезпечної ескалації».

Міністерство закордонних справ росії 28 червня заявило, що посольству Японії було висловлено протест у зв’язку з оголошенням про проведення навчань з Німеччиною та Іспанією у липні.

У російському міністерстві заявили, що Токіо було заявлено про «категоричну неприйнятність» військової активності біля далекосхідного узбережжя росії, особливо з урахуванням участі в них членів НАТО, розташованих далеко від регіону. "

«Розглядаємо таку діяльність як потенційну загрозу безпеці російської Федерації», – заявили в міністерстві.

У відповідь на повномасштабний напад росії на Україну Токіо приєднався до санкцій щодо москви, які запровадили США й інші країни «Групи семи».

Джерело: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАТО підозрює, що рф замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
Сегодня 12:12    79
В этой стране не могут собрать компьютер, не производят даже гвозди, а овощи покупают у соседей
Сегодня 11:54    100
Оперативна інформація станом на 10.00 30.06.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 11:41    87
Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону
Сегодня 11:39    82
Захоплення Києва — це єдиний варіант, який задовільнить Путін - Foreign Affairs
Сегодня 11:25    97
Пример Татарстана показал, что не все готовы рассматривать проблему «деколонизации России» во всей полноте
Сегодня 11:11    93
ЄС поширив на білорусь санкції, запроваджені проти рф, щоб посилити боротьбу із обходом діючих обмежень — Рада Євросоюзу
Сегодня 10:40    95
Україна збила 686 одиниць російської авіації, разом з літаком Су-25, який позавчора збили нацгвардійці
Сегодня 10:14    86
Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО
Сегодня 09:48    95
В террористической тактике без перемен
Сегодня 09:10    128
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 