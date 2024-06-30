росія висловила протест Японії через спільні навчання з країнами НАТО

росія висловила протест Японії через плани Токіо провести спільні військові навчання на острові Хоккайдо і звинуватила прем’єр-міністра Фуміо Кісіду в тому, що він ставить свою країну «на шлях небезпечної ескалації».

Міністерство закордонних справ росії 28 червня заявило, що посольству Японії було висловлено протест у зв’язку з оголошенням про проведення навчань з Німеччиною та Іспанією у липні.

У російському міністерстві заявили, що Токіо було заявлено про «категоричну неприйнятність» військової активності біля далекосхідного узбережжя росії, особливо з урахуванням участі в них членів НАТО, розташованих далеко від регіону. "

«Розглядаємо таку діяльність як потенційну загрозу безпеці російської Федерації», – заявили в міністерстві.

У відповідь на повномасштабний напад росії на Україну Токіо приєднався до санкцій щодо москви, які запровадили США й інші країни «Групи семи».

Джерело: radiosvoboda.org

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