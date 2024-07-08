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российский университет, связанный с правительством, тестирует систему слежки за людьми через Wi-Fi

российский университет, связанный с правительством, тестирует систему слежки за людьми через Wi-Fi

Ученые СибГУТИ (Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики), связанного с Минцифрой, разработали программу, которая позволяет отслеживать местоположение человека в помещении с точностью до 5-7 метров.

Эта система фиксирует местоположение мобильных устройств, даже если они не зарегистрированы в сети Wi-Fi.

В одной из школ Новосибирска эта система уже использовалась для отслеживания перемещений детей в здании.

Джерело: https://t.me/gulagru/68439

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