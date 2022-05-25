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Роумінг з ЄС, будівництво колії з Європою та «митний безвіз»: що анонсував прем'єр Шмигаль на засіданні уряду

Роумінг з ЄС, будівництво колії з Європою та «митний безвіз»: що анонсував премєр Шмигаль на засіданні уряду

● Про «митний безвіз» із ЄС

Ми плануємо найближчим часом підписати «митний безвіз». Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Це дозволить значно прискорити проходження митниці, а також пришвидшити потік товарів.

● Про будівництво європейської колії в Україні

Це потрібно зробити, щоби з’єднати українську залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

● Про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень

Єврокомісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами.

● Про приєднання України до роумінгового простору ЄС та єдиної зони платежів у європейській валюті

Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Друге – може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази в євро без жодних комісій.

Источник: https://t.me/spravdi/9034

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