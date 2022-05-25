Роумінг з ЄС, будівництво колії з Європою та «митний безвіз»: що анонсував прем'єр Шмигаль на засіданні уряду
● Про «митний безвіз» із ЄС
Ми плануємо найближчим часом підписати «митний безвіз». Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Це дозволить значно прискорити проходження митниці, а також пришвидшити потік товарів.
● Про будівництво європейської колії в Україні
Це потрібно зробити, щоби з’єднати українську залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.
● Про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень
Єврокомісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами.
● Про приєднання України до роумінгового простору ЄС та єдиної зони платежів у європейській валюті
Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.
Друге – може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази в євро без жодних комісій.
Источник: https://t.me/spravdi/9034