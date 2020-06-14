Роз’яснення Генерального штабу Збройних Сил України щодо приведення чисельності Збройних Сил України у відповідність до чинного законодавства

Однією з ключових проблем розвитку Збройних Сил України є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які визначені Законом України “Про чисельність Збройних Сил України”, згідно з яким вона не повинна перевищувати 250000 осіб, у тому числі 204000 військовослужбовців.

Значні розбіжності у чисельності утворилися за різних причин і на сьогодні не дають можливості якісно організувати підготовку військ (сил), не дозволяють ефективно планувати та використовувати обмежені фінансові ресурси і в цілому негативно впливають на розвиток спроможностей Збройних Сил України.

На сьогодні у Збройних Силах України утримується багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані, що у свою чергу не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням. Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин.

Генеральним штабом Збройних Сил України протягом року вживаються заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ (сил) у відповідність до визначених законодавством України показників.

В рамках зазначеного не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації штатної чисельності, не буде скорочено жодного військовослужбовця. Передбачається лише скорочення посад, які тривалий час утримувалися вакантними. У ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил.

Це дасть можливість утримувати бойові підрозділи Збройних Сил України укомплектованими підготовленим особовим складом, забезпеченими озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами і здатними виконувати покладені на них завдання.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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