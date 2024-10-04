Розкриті технічні характеристики новітнього картонного дрона-камікадзе Papidrone-800

Розробники з Південної Кореї розробили нові картонні дрони-камікадзе Papidrone-800. БПЛА були вперше представлені на виставці KADEX 2024 у місті Теджон, інформує Defence Express.

Картонні БПЛА, за словами інженерів, значно дешевші та простіші у виготовленні, ніж традиційні FPV-дрони, завдяки використанню підручних матеріалів, карбону та пінопласту.

Papidrone-800 працюють за схемою летючого крила. Їхня максимальна швидкість досягає 100 км/год, а дальність польоту становить до 50 км або близько 20 хвилин польоту. Бойова частина дрона може нести до 0,5 кг вибухівки при загальній злітній вазі в 1 кг. БПЛА здатні працювати навіть під дощем завдяки спеціальному покриттю картону.

Завдяки мінімізації електронних компонентів і простоті конструкції, картонні дрони можуть використовуватися як для розвідки, так і для виконання місій камікадзе, що робить їх ефективним та доступним засобом для бойових дій.

Джерело: noworries.news

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