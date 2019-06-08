Рішення Конституційного суду стане фатальним для антикорупційної реформи країни – НАБУ

За чотири роки за позовами НАБУ суд анулював 97 угод на загальну суму понад 6 млрд грн

Рішення Конституційного Суду про позбавлення НАБУ права через суд анулювати кабальні для держпідприємств угоди – черговий крок назад в антикорупційній реформі. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник у Facebook.

Він зазначив, що це своєрідний дозвіл організаторам корупційних схем красти бюджетні гроші далі.

"За чотири роки за позовами НАБУ суд анулював 97 угод на загальну суму понад 6 млрд грн. Рішення по них набули законної сили. Це ті угоди, на підставі яких державні компанії здійснили закупівлі за завищеними цінами, тобто переплатили чималі кошти з бюджету. Завдяки роботі НАБУ з'явився реальний шанс повернути вкрадене. Деякі держпідприємства це вже зробили, деякі – ще в процесі", – сказав Ситник.

Завдяки cаме позовній роботі НАБУ:

1. ПАТ "Запоріжжяобленерго" отримало майже 176 млн грн.

2. ПАТ "Черкасиобленерго": створено передумови для стягнення на користь енергорозподільчої компанії майже 653,86 млн грн. Наразі питання про стягнення коштів вирішуються в судовому порядку.

3. ПАТ "Укрнафта": за результатами розгляду позову НАБУ визнано недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму більше 2,9 млрд. грн. Наразі розпочато процес стягнення коштів у судовому порядку.

4. Шахта "Краснолиманська": анульовано угоди на загальну суму понад 300 млн грн. На підставі рішень суду, які вже набули законної сили, держкомпанія отримала законні підстави розпочати процес повернення коштів.

НАБУ переконане, рішення КСУ матиме фатальні наслідки для антикорупційної реформи країни з кількох причин:

1. Угоди держкомпаній, анульовані за позовами НАБУ, фактично були для них кабальними. В результаті їх укладення держпідприємства або зазнавали збитків, або недоотримували доходи. Завдяки рішенню КС левова частка цих кабальних угод може бути знову відновлена у судовому порядку.

2. Рішення судів про незаконність угод та їхнє анулювання є елементами доказової бази у кримінальних провадженнях щодо корупції на державних підприємствах, яку розслідують детективи НАБУ. Через рішення Конституційного Суду ці докази можуть бути визнані недопустимими у кримінальному процесі.

"За своїми наслідками рішення КС суттєво посилює позиції організаторів корупційних схем і фактично позбавляє державні підприємства можливості повернути вкрадені в них ресурси. Про справедливе покарання за корупцію за таких умов годі й казати", – зауажив Артем Ситник.

За його словами, ухваленню рішення КСУ за скаргою ЗЗФ передувало більше 10 засідань у закритому режимі. За дивним збігом обставин, Конституційний Суд ухвалив рішення наступного дня після того, як президент зареєстрував законопроект нової редакції статті про незаконне збагачення. У цій редакції запропоновано наділити Національне антикорупційне бюро правом подання позовів про стягнення необґрунтованих активів.

Источник: 5.ua

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