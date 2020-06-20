С понедельника начнутся усиленные проверки кафе и транспорта

На следующей неделе правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения карантинных ограничений. Силовики уже выявили 703 нарушения. Об этом в субботу, 20 июня, шла речь между представителями украинской власти на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Офиса президента.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта относительно соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае несоблюдения карантина, заведение должны нести ответственность.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что силовики провели 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Они выявили 703 нарушения, связанных с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Агентство Телевидения Новости