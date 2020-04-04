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С понедельника у украинцев будет лишь два основания для пребывания в парках

С понедельника у украинцев будет лишь два основания для пребывания в парках

До конца карантина посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Об этом говорится в разъяснении относительно новых ограничительных мер, которые вступают в силу с 6 апреля, размещенном на Правительственном портале.

Как отмечается в сообщении, разрешается посещать парки только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

В разъяснении говорится, что гулять возле дома не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и т.п.

Согласно постановлению правительства, по улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей вне зависимости от их количества.

Кроме того, правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. За нарушение правил карантина, например, за поход в парк или отсутствие маски, штраф составляет от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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