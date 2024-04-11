Самая большая беда для россии сейчас интернет

Я прекрасно понимаю путина и его команду в горячем желании оградить как-то население от доступа в мировую сеть.

И если какие-то наивные люди думают, что он боится, что его прекрасное население читает в интернете правду и умнеет, то они ошибаются. Это объяснение для лохов.

На самом деле проблема обратная. Проблема путина - это полностью, на всю голову отбитое население, снимающее на камеру то там то сям свою бытовуху и выкладывающее все это в интернет. Позорит и палит население великую державу по полной.

Ну вот кто мог в Крокусе предвидеть, что эти на всю голову отшибленные товарищи будут не от выстрелов спасаться и лежать мордой в пол, а будут снимать на телефон мужиков в синем, орущих закрывайте двери. И что это разлетится по миру в первый же день.

Это как вообще можно предугадать и предотвратить?

Никак.

Или вот дамба.

Прорвало ее не сразу. А началось с ручейка. И хрен бы с ней. Но нет. И тут подсуетились неугомонные обладатели телефонов с выходом в интернет - вместо того, чтобы официально снимать театрализованную постановку по укреплению дамбы, они сняли и выложили в интернет как попы машут кадилами и укрепляют дамбу молитвами и добрым словом.

А в догонку, когда дамбу таки прорвало, какие-то утырки сняли момент прорыва на телефон и прям на весь мир закричали ура, а потом открытым текстом в кадр прокричали - говно типа вопрос, восстановят.

Истинное лицо народа лезет из всех шелей. Истинное лицо выскодуховной и скрепной державы при прорыве дембы орет ура? Ну как после этого втюхивать миру о великой миссии великого народа?

К этому никто не был готов, когда планировал, налаживал и внедрял огромную махину под названием пропаганда.

Когда она была задумана и планы по ее реализации только лежали на зелёном сукне великого вождя, покорителя вселенной, смартфонов ещё толком не было. И конечно никто не мог предположить, что каждый суслик в поле будет оператор и режиссер.

И вот результат - работать в таких условиях стало невозможно.

Представляете прорыв дамбы во времена отсутствия интернета?

Мы бы все, включая и самих россиян и всех иностранных товарищей, вынуждены были бы жрать то, что дают российские официальные СМИ. И видео из крокуса были бы только те, что надо . И попы бы кадилами махали только там, где надо. А теперь ...

Сидит какая то черт знает где старушка, открывает Фейсбук и смотрит, как прорывает дамбу и какие то люди, которые держат камеру, орут - ура. И строчит свои дурацкие посты. И хоть ты ей кол на голове тещи, она ржет и насмехается, ржёт и насмехается. И весь мир ржёт. И Скабеева уже не тянет. Не вывозит уже Скабеева, хоть ты ей золотыми слитками плати.

Соловьев поет с экрана телевизора про ИГИЛ, а старушка в далёком Кыргызстане открывает Ютуб, а там крокус, автоматные очереди и три мужика в синем одновременно, как по команде орут - закройте двери.

И не только она это видит. Весь мир видит.

Бедная российская пропаганда и туда... И сюда... И таджикский след... И ИГИЛ... И Украина... И Карта мир и биткоины через банки Америки...

И уже не знают что сказать...

И мыши прогрызли дамбу, и таджики спалили Крокус. Епрст.

А на видео в интернете абсолютно русские мужики, в абсолютно одинаковой одежде, на чистейшем русском орут "закройте двери" и ни одного таджика в Крокусе и ни одной мыши на видео возле дамбы, а только поп кадилом машет и хоть умри.

Конечно нужно вырубать интернет. И запрещать пользоваться западными смартфонами.

Ибо...

Спасу нет.

Невозможно серьезным людям стало работать. Катастрофа и армегеддец. Резать, не дожидаясь перитонита. И точка.

Джерело: https://www.facebook.com/pahmanv.pahmanv

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