Секретар РНБО України О. Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи G7, акредитованих в Україні

За ініціативою Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулась зустріч з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи Великої сімки (G7), акредитованих в Україні, зокрема: Тимчасово повіреною у справах США в Україні К. Квін, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Е. де Понсеном, Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні А. Фельдгузен, Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Д. Ла Чечіліа, Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Т. Кураі, Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні М. Сіммонс, Керівником Політичної секції Представництва ЄС в Україні А. Гебалем, Представником політичного відділу посольства Канади в Україні Р. Кацем.

Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань порядку денного сфери безпеки і оборони, зокрема, в частині проблеми реформування оборонно-промислового комплексу України.

О. Данілов поінформував представників держав-членів групи Великої сімки про хід імплементації реформи оборонно-промислового комплексу, зокрема, про плани трансформації ДК «Укроборонпром».

Також Секретар РНБО України висловив подяку державам-членам групи G7 за підтримку України в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, реформуванні ОПК.

Зокрема, О. Данілов наголосив на тому, що Україна вдячна французькому уряду за надану підтримку проведення аудиту корпоративної реформи ДК «Укроборонпром». Допомога Франції Україні є надзвичайно важливою і дає можливість провести необхідні реформи, враховуючи найкращі європейські практики і рекомендації.

Секретар РНБО України підкреслив, що для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами щодо інформування про реформи в безпековій сфері. За його словами, курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду корпоративного управління є незмінним.

Своєю чергою, керівники дипломатичних представництв держав-членів групи G7 запевнили у незмінності підтримки України на шляху реформ та висловили готовність до подальшого розширення співпраці з нашою державою.

Источник: rnbo.gov.ua

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