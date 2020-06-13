Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:32
Просмотров: 50

Секретар РНБО України О. Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи G7, акредитованих в Україні

Секретар РНБО України О. Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи G7, акредитованих в Україні

За ініціативою Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулась зустріч з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи Великої сімки (G7), акредитованих в Україні, зокрема: Тимчасово повіреною у справах США в Україні К. Квін, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Е. де Понсеном, Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні А. Фельдгузен, Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Д. Ла Чечіліа, Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Т. Кураі, Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні М. Сіммонс, Керівником Політичної секції Представництва ЄС в Україні А. Гебалем, Представником політичного відділу посольства Канади в Україні Р. Кацем.

Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань порядку денного сфери безпеки і оборони, зокрема, в частині проблеми реформування оборонно-промислового комплексу України.

О. Данілов поінформував представників держав-членів групи Великої сімки про хід імплементації реформи оборонно-промислового комплексу, зокрема, про плани трансформації ДК «Укроборонпром».

Також Секретар РНБО України висловив подяку державам-членам групи G7 за підтримку України в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, реформуванні ОПК.

Зокрема, О. Данілов наголосив на тому, що Україна вдячна французькому уряду за надану підтримку проведення аудиту корпоративної реформи ДК «Укроборонпром». Допомога Франції Україні є надзвичайно важливою і дає можливість провести необхідні реформи, враховуючи найкращі європейські практики і рекомендації.

Секретар РНБО України підкреслив, що для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами щодо інформування про реформи в безпековій сфері. За його словами, курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду корпоративного управління є незмінним.

Своєю чергою, керівники дипломатичних представництв держав-членів групи G7 запевнили у незмінності підтримки України на шляху реформ та висловили готовність до подальшого розширення співпраці з нашою державою.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: рнбо

Читайте ещё:

Україна потребує оновлення нормативно-правової бази у сфері здійснення біозахисту
12.06.2020 10:41    70
Секретар РНБО України О. Данілов нагородив переможців першого в Україні практичного онлайн-хакатону
11.06.2020 11:25    103
О. Данілов: Ніякого Радянського Союзу не буде. Ми розуміємо, яким має бути оборонно-промисловий комплекс
06.06.2020 06:51    174
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов
29.05.2020 12:02    144
О. Данілов: В Україні має бути створений єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють
26.05.2020 06:27    114
О. Данілов: Кіберзахист державних інформаційних ресурсів – важлива складова у процесі цифрової трансформації країни
24.05.2020 11:24    128
Авіабудівна галузь України потребує довгострокової державної авіаційної програми та забезпечення вітчизняних підприємств державними замовленнями
22.05.2020 06:44    124
Зеленський зняв санкції з постачальника програмного забезпечення для ФСБ та ГРУ
16.05.2020 09:57    219
О. Данілов: ДК «Укроборонпром» має належати ключова роль у забезпеченні ЗСУ новітнім озброєнням та військовою технікою
16.05.2020 07:43    152
Олексій Данілов: Стратегічне завдання - забезпечення водної безпеки держави в умовах зміни клімату
15.05.2020 08:02    148
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 