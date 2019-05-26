Сенат США планує збільшити військову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів

Сенат США пропонує збільшити до 300 мільйонів доларів безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.

Із зазначеної суми 100 мільйонів доларів має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет, зазначили у посольстві.

“Із зазначеної суми (300 млн дол. – ред.) 100 млн дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь”, – йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що закон про “Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони” набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США.

Починаючи з 2014 року, США виділили понад 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України та захисту її кордонів.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України отримали два американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36

А у квітні цього року до України прибула велика партія військової техніки з США для Збройних сил України. Автомобілевоз Sea Amazon під прапором Мальти доставив зі Сполучених Штатів 175 тонн озброєння, в тому числі 35 військових позашляховиків HMMWV.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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