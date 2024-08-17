Школьников россии не пускают в старшие классы после требования путина отправить всех на заводы

Детей после 9-го класса выдавливают в профучилища, выяснила Генпрокуратура. В нескольких регионах (в частности, в Оренбургской, Челябинской областях и на Кубани) школы, вопреки закону и желанию школьников, не пускают их в 10-е классы, объясняя это тем, что «обучение проводится по профилям». Мол, берут лучших, а критерии отбора у каждой школы свои. Например, в краснодарской школе сразу 46 подросткам отказали, так как средний балл аттестата у них был ниже 4,4. В москве девятиклассникам ультимативно рекомендуют забирать аттестаты и идти в колледж. Эксперты считают, что школы так пытаются улучшить результаты ЕГЭ.

путин ранее потребовал от правительства до 2028 года где-то найти минимум миллион новых специалистов для промышленности (там сейчас острый дефицит). В госдуре обсуждают вопрос привлечения детей с 16 лет к опасным работам, а Татарстан уже первым объявил, что будет набирать подростков на оборонные заводы.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32476

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