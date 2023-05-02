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Школы будут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров
И в каком формате они будут проходить
«Министерство рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения. Таким образом, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить выпускной в конкретной школе», – отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.
В то же время он выразил убеждение, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо.
Джерело: https://t.me/u_now/95439