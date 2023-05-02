Школы будут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров

И в каком формате они будут проходить

«Министерство рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения. Таким образом, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить выпускной в конкретной школе», – отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

В то же время он выразил убеждение, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо.

Джерело: https://t.me/u_now/95439

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