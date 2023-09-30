Що дасть Україні місце у складі Ради керуючих МАГАТЕ. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За підсумками голосування на засіданні 67-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.

▶️ Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і докладе всіх зусиль для сприяння МАГАТЕ у зміцненні ядерної безпеки.

▶️ Обрання до Ради керуючих МАГАТЕ підкреслює міжнародну роль України та дає реальні можливості впливати на ухвалення рішень, які обов’язкові для всіх членів цієї організації.

▶️ Ядерна та радіаційна безпека – це перший пункт Формули миру України, до реалізації якого може долучитися кожна країна.

▶️ Наразі найбільшу загрозу глобальній ядерній безпеці несе росія, яка руйнує захоплену нею Запорізьку АЕС, атакує ракетами та дронами міста України, де розташовані атомні об’єкти, погрожує застосуванням ядерної зброї, здатна на провокації, які загрожують радіаційним забрудненням довкілля.

Джерело: https://t.me/spravdi/33685

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