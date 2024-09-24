Щодо економічної політики демократів

Текст суто економічний і суто американський, так що цікаво буде не всім. Але спробую навести аргументи для тих, хто вважає Харріс "коммуністкою", а Трампа - потенційним "рятівником" американської економіки.

Так от, Goldman Sachs - одна з найбільших інвестиційних компаній не тільки у США, але й у світі - в своєму останньому звіті зробила висновок, що Камала Харріс буде кращою для економіки країни, якщо здобуде перемогу над Трампом.

Аналіз банку показує, що перемога демократів забезпечить на 30 000 нових робочих місць на місяць більше, ніж у разі перемоги республіканців.

Плани Харріс щодо підтримки середнього класу та малого бізнесу призведуть до зростання споживчих витрат, що буде вигідно для всієї економіки.

Це зростання компенсує будь-який негативний вплив потенційного підвищення податків для багатих та великих компанії, стверджує Аналітичний департамент Goldman Sachs.

Президентство Харріс може принести користь малим та середнім підприємствам, оскільки акцент буде зроблено на фіскальній політиці, яка забезпечує підтримку через податкові пільги та гранти для стартапів.

Навпаки, якщо переможе Трамп, інфляція зросте, а економічні показники постраждають у 2025 році.Ці збитки стануть результатом набагато жорсткішої імміграційної політики, яку просуває Трамп, а також підвищення тарифів на імпорт, які екс-президент погрожував запровадити.

Якщо переможе Трамп, збитки від підвищення тарифів та посилення імміграційної політики переважать позитивний фіскальний імпульс.

Підвищення тарифів на такі товари, як електромобілі з Китаю, Мексики та ЄС, підштовхне базову інфляцію нагору, зазначає банк. Від цього виграє лише дружбан Трампа - Ілон Маск, але країна у цілому постраждає.

Що ще раз доводить: Трамп був і залишається більше бізнесменом, який проштовхує інтереси криптобізнеса та бізнеса свого товариша, а не державником, який думає про інтереси інших американців.

Наступного разу, коли почуєте від голодранця з Брайтона чи московського торгаша-лібертаріанця, що «Трамп краще для економіки», знайте: для першого це означає, що він очікує на нову роздачу грошей, як у ковід, а другий просто неграмотний обмудок (с).

І ще... Федеральна резервна система США вперше за чотири роки знизила відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – з 5,5 до 4,75-5% річних.

При цьому ФРС планує додаткове зниження ставки на 100 базових пунктів до кінця року, а також ще одне зниження 2025 року.

Такі кроки ФРС обґрунтувало тим, що економічна активність у США зростає, а інфляція знижується.

Розумію, що зниження ставок відбувається у розпал президентської кампанії, що можна сприймати і як передвиборчий хід на користь кандидата від правлячої Демпартії на кшталт «життя налагоджується». Але ФРС настільки незалежна інституція у США, що ризикувати своєю репутацією на користь когось з кандидатів у президенти вона точно не стане.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20567

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