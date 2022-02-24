Щодо випробування роботи Об’єднаної енергетичної системи України в ізольованому режимі

Коментар Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА.

У зв’язку з випробуванням роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України в ізольованому режимі з 23 по 27 лютого 2022 року може бути знижена надійність електропостачання соціально важливих об’єктів м. Харкова та Харківської області.

Просимо прийняти цю інформацію для виключення негативних наслідків зниження надійності електропостачання соціально важливих об’єктів під час системних випробувань.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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