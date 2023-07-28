Сьогодні – День Української Державності
І він співпадає з Днем хрещення Київської Русі, від якого минуло вже 1035 років.
Наше державотворення має понад тисячолітню традицію. Свято нагадує про зв'язок сучасних українців з багатьма поколіннями народу, про самобутність та культуру країни.
Вітаємо всіх українців!
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Правління князя Володимира стало періодом розквіту Київської Русі, а прийняття християнства у 988 році – вибір на користь європейської цивілізації та розвитку.
Із середньовічної Київської Русі походять атрибути нашої сучасної держави:
● знак тризубу – став гербом держави;
● гривня – назва офіційної грошової одиниці;
● прийняття християнства – найпоширеніше віросповідання на сучасних українських землях;
● назва "Україна" – вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році;
● політичний і культурний центр Київської Русі – Київ – залишається політичним і культурним центром України сьогодення.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/77495