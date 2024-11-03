Мільярд супротивників може завдати Америці набагато більшої шкоди, ніж сотня мільйонів. Потрібно було прищепити ненависть до євреїв, у нацистському стилі, в усьому ісламському світі, і перетворити її на кривавий тероризм проти Ізраїлю і його головного прихильника, Сполучених Штатів. Ніхто в американській/сіоністській сфері впливу не мав почуватися у безпеці.

(Юрій Андропов – у приватній бесіді з Йоном Міхаєм Пачепою)

Вас, мабуть, здивувало, що ми почали з такої мерзенної цитати. Але слова керівника КДБ СРСР дуже чітко відображають сутність радянського терористичного режиму. І факти, викладені у статті Йона Міхая Пачепи - співробітника румунської зовнішньої розвідки в роки Холодної війни, який 1978 року втік до США, дуже чітко демонструють зародження радянсько-російського тероризму на прикладі ненависницької політики щодо Ізраїлю.

До вашої уваги – фрагменти статті, написаної Пачепою 2006 року, у розпал другої Ліванської війни між Ізраїлем і Хезболлою.

Сьогоднішній міжнародний тероризм зародився на Луб'янці, у штаб-квартирі КДБ, після Шестиденної війни 1967 року на Близькому Сході. Будучи в ті часи генералом-комуністом, я був свідком його народження. Ізраїль розгромив Єгипет і Сирію, чиїми войовничими урядами керували радники радянської зовнішньої розвідки. У відповідь кремль вирішив озброїти палестинців і втягнути їх у терористичну війну проти Ізраїлю. Генерал Олександр Сахаровський, який створив розвідувальну структуру комуністичної Румунії, а потім очолив зовнішню розвідку СРСР, часто повторював мені: «У сьогоднішньому світі, коли ядерна зброя зробила військову силу непотрібною, тероризм має стати нашою головною зброєю».

З 1968 по 1978 р. тільки сили безпеки Румунії щотижня відправляли два вантажні літаки військового спорядження палестинським терористам у Лівані. Після падіння комунізму архіви східнонімецької Штазі засвідчили, що тільки 1983 року її зовнішня розвідка відправила до Лівану боєприпаси для АК-47 на суму 1,9 млн доларів. Комуністична Чехословаччина відправила ісламським терористам 1000 тонн вибухівки Semtex-H, яку не вміють виявляти службові собаки - запас на добру сотню років.

Терористична війна почалася наприкінці 1968 р., коли КДБ перетворило викрадення літаків на інструмент терору. Тільки в 1969 р. Організація Визволення Палестини, фінансована КДБ, здійснила 82 викрадення по всьому світу. У 1971 р., коли я був в офісі Сахаровського на Луб'янці, він звернув мою увагу на безліч червоних прапорців на карті світу, що висіла на стіні. Кожен прапор являв собою захоплений літак. «Викрадення літаків - це мій власний винахід», - стверджував він.

Політичний «успіх», спричинений викраденням ізраїльських літаків, спонукав 13-й відділ КДБ, відомий як «Відділ мокрих справ», розширити свою діяльність і організувати «публічні страти» євреїв в аеропортах, на вокзалах та в інших громадських місцях. 1969 року доктор Жорж Хабаш, маріонетка КДБ, пояснив: «Убивство одного єврея далеко від поля бою більш ефективне, ніж убивство сотні євреїв на полі бою, тому що це привертає більше уваги».

До кінця 1960-х років КДБ був глибоко залучений до масового тероризму проти євреїв, здійснюваного різними палестинськими організаціями. Ось деякі терористичні акти, за які КДБ узяв на себе відповідальність:

- листопад 1969 р., збройний напад на офіс El Al в Афінах, 1 людина загинула і 14 поранено;

- 30 травня 1972 р., напад в аеропорту Бен-Гуріон, 22 людини загинули і 76 поранені;

- грудень 1974 р., вибух у кінотеатрі Тель-Авіва, 2 людини загинули і 66 поранено;

- березень 1975 р., напад на готель у Тель-Авіві, 25 людей загинули і 6 поранено;

- травень 1975 р., вибух у Єрусалимі, 1 людина загинула і 3 поранені;

- 4 липня 1975 р., бомба на площі Сіон у Єрусалимі, загинуло 15 осіб і 62 поранено;

- квітень 1978 р., атака в аеропорту Брюсселя, 12 осіб дістали поранення;

- травень 1978 р., атака на літак El Al у Парижі, 12 осіб дістали поранення.

У 1950-х роках, коли я був начальником румунської резидентури зовнішньої розвідки в Західній Німеччині, я був свідком того, як руйнували Третій рейх Гітлера: воєнні злочинці постали перед судом, армію і поліцію було розформовано, а нацистів усунуто від державних посад. Нічого з цього не сталося в колишньому Радянському Союзі. Жодна людина не була віддана під суд, хоча комуністичний режим Радянського Союзу вбив понад сто мільйонів людей. Більшість радянських установ залишилися на своїх місцях, просто отримавши нові назви, у багатьох залишилися ті самі керівники. У 2000 році колишні офіцери КДБ і армії захопили кремль і уряд росії”.

Ця стаття Йона Міхая Пачепи – ще й ознака його мужності, адже щупальця російського терористичного спруту могли дістати його на віть у США. Втім, Пачепа дожив до 92 років та пішов з життя у 2021 році.

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

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