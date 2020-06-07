Сотрудники внутренней безопасности харьковской полиции проанализируют все жалобы граждан на копов

Валерий Сокуренко провел совещание с начальниками структурных подразделений и территориальных отделов полиции.

Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко провел 6 июня совещание с начальниками структурных подразделений и территориальных отделов полиции. До полицейских были доведены требования, поставленные 4 июня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства и совещании руководства Нацполиции по вопросам соблюдения полицейскими дисциплины и законности, недопущения пыток, бесчеловечного обращения. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

“В ближайшее время инспекцией по кадрам и работниками внутренней безопасности будут проанализированы все жалобы и обращения граждан. Ни одному полицейскому не удастся ничего скрыть. Все нарушения со стороны полицейских будут караться очень жестко. Ни один руководитель, который совершил преступление, в должности не останется”, – отметил Валерий Сокуренко.

Напомним, что 5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался в Раде о ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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