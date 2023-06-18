Сподіваюся зустрітися із Сі Цзіньпінем у найближчі кілька місяців - Байден

Президент США Джо Байден під час виступу в рамках передвиборчої кампанії, говорячи про свій намір зустрітися з китайським лідером, прокоментував інцидент зі збиттям аеростата КНР над територією США у лютому, яке викликало ще більшу напруженість у двосторонніх відносинах між країнами. Політик вважає, що повітряна куля не спричинила для Штатів ніяких проблем.

"Китай має певні обґрунтовані труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами. Та повітряна куля була збита, але не спричинила якихось наслідків. Я не думаю, що керівництво (КНР — ред.) знало про те, де це було, що там було і що взагалі відбувається (з кулею — ред.) Я думаю, що ця ситуація була у більшій мірі незручною, ніж створеною навмисно", — сказав Байден.

Джерело: https://t.me/znua_live/98497

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