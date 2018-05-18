Справки, проверки, декларации: как в Харькове получить субсидию на фактически проживающих

Харьковчане могут оформить субсидию не по числу зарегистрированных, а по количеству проживающих в квартире лиц. Как сообщили Vgorode в Минсоцполитики, это право осталось за украинцами после введения новых правил получения субсидии с 1 мая 2018 года.

Что писать в декларации

"Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживающие с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии", - рассказывают чиновники.

Для этого в декларации о доходах в пункте "состав семьи" нужно указать родственников, которые прописаны в квартире, но не живут в ней, и написать "зарегистрированы, но не проживают".

Смотри инструкцию: как харьковчанам заполнить новые документы на субсидию

Например, если в квартире зарегистрирована взрослая замужняя дочь, то в разделе II декларации обязательно нужно перечислить состав ее семьи (муж, дети), даже если эти родственники прописаны в другом месте. При этом с декларацией подается заявление, которое содержит просьбу рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидии по числу фактически проживающих лиц.

Справки и проверки

Кроме того, к декларации и заявлению нужно прикрепить документ, который подтверждает, что родственник не живет в квартире по адресу регистрации. Это может быть справка об обучении в другом месте, о нахождении на лечении, о работе или другая аналогичная им.

После подачи документов на основании заявления управление соцзащиты отправит своего инспектора в дом претендента на субсидию. Инспектор проверит материально-бытовые условия проживания и составит акт обследования. После этого в соцзащите готовится представление на комиссию, которая принимает решение, на сколько человек назначать субсидию.

Решение комиссии обязательно к исполнению для поставщиков коммунальных услуг. Иными словами, плата за услуги будет начисляться не на шестерых прописанных, а на двух реально проживающих в квартире человек. При этом и доходы для расчета субсидий будут учитываться только у двух человек вместо шестерых.

Источник: kh.vgorode.ua

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