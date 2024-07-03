США грозят Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния»

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что США будут принимать новые меры против Грузии из-за принятия скандального закона «О прозрачности иностранного влияния»

Об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Госсекретарь напомнил, что США и многие другие страны не только выразили свою глубокую обеспокоенность по этому закону, особенно его принятие, но и приняли меры, чтобы продемонстрировать это беспокойство.

И я думаю, что вы, скорее всего, увидите больше таких действий. Считаю, что это явно противоречит европейскому направлению, которое хочет избрать Грузия, и которое, очевидно, хочет избрать большинство грузинского народа.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовы к вызовам на Южном Кавказе, "в частности к некоторым из тех", которые касаются Грузии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/38422

Новости портала «Весь Харьков»