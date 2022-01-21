США дозволили країнам Балтії передати зброю для України

Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї. Про це “Reuters” повідомляє із посиланням на власні джерела у державному департаменті США, пише “Укрінформ”.

“Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

“Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи “Джавелін”, а Литва зможе надіслати ракети “Стінгер”, — стверджує Reuters.

Источник: sprotyv.info

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