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США дозволили країнам Балтії передати зброю для України

США дозволили країнам Балтії передати зброю для України

Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї. Про це “Reuters” повідомляє із посиланням на власні джерела у державному департаменті США, пише “Укрінформ”.

“Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

“Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи “Джавелін”, а Литва зможе надіслати ракети “Стінгер”, — стверджує Reuters.

Источник: sprotyv.info

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