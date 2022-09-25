"США не отступит, пока Россия не капитулирует"

В связи с мобилизацией и эскалацией через референдумы и угрозы применения ядерного оружия (США мониторит ситуацию детально, выявляя малейшие сигналы возможной подготовки удара) в США сформировалась достаточно прочная двухпартийная коалиция, которая твердо стоит на том, что не прекратит масштабные проекты военной помощи, пока Россия не проиграет войну.

Единственной группой, которая выступает за прекращение поставок, является придурковатое лобби Трампа "Make America Great Again". Сам Трамп считает, что Америка должна кинуть Украину, чтобы все деньги перевести на борьбу с инфляцией. Некоторые его "сторонники" сообщают, что деньги нужно перенаправить на борьбу с Китаем.

Есть 2 момента:

- Если Россия добьется минимальных успехов в войне, она начнет через союз с восточными государствами формировать гегемонию на рынке энергоресурсов, и фактора сдерживания "Россия - слабый игрок в политическом одиночестве" уже не будет, что приведет к усугублению инфляции и падению влияния Штатов в восточном регионе, а это, в свою очередь, станет базисом для взрывного роста инфляции (собственно, это и была идея Трампа всё его правление - вывести Штаты из европейской и восточной политики, разорвать все военные и экономические альянсы).

- Война с Китаем в экономической плоскости на данный момент не имеет смысла. В Китае и так Си находится на последнем издыхании, Штатам наоборот необходимо заигрывать с вероятными преемниками, а не подкидывать зерна в мельницу антиамериканистов. Более того, именно полный военный разгром России ведет к тому, что Китай остается без "военной заслонки", а значит вынужден идти на компромиссы. Тем самым "борьба с Китаем" выигрывается победой Украины: и именно провал РФ заставляет Пекин всё более явно маневрировать в сторону западных партнёров.

Но обоим сценариям не дадут реализоваться. Вся демократическая партия и бо‌льшая часть республиканской настаивают на жёсткой внешней линии, особенно в контексте успехов Украины.

Так, в США обсуждается следующий вариант: "присовокупить" объем военной помощи к каждому мобилизованному в РФ, так что "слитая" цифра Путина в миллион в итоге будет трансформирована в гигантские закрытые военные поставки (а оружия у Украины очень много, и всё будет эффективно использовано в "час Х", как это было с харьковским направлением).

Коллеги из "американской политики" просят не обращать внимание на выходки "бестии" (Трампа), который хочет принудить Украину к переговорам, о которых в последние несколько месяцев мечтает Кремль, дабы соскочить с воронки военных поражений. Друзья намекают, что против Трампа "в ящичке" хранится возможность совершенно основательно не пустить его на выборы, так что определяющий голос, вне зависимости от итогов ноябрьской смены Конгресса, будет у коалиции сил, полностью поддерживающих Украину и готовых дать ответ на ядерный шантаж Кремля.

И если США таинственно молчит о последствиях ядерного удара, то Великобритания и великолепная Трасс несколько раз сообщали о том, что будут готовы к ядерному ответу на ядерный вызов, после чего промочившие памперсы кремлевские пенсионеры начали распространять жёлтые сплетни про "изменщицу Лиз".

В зиму (достаточно проблематичную, стоит отметить) стороны входят следующим образом:

- Кремль молит европейцев, чтобы те давили на Киев, чтобы Зеленский пошел на переговоры, а параллельно готовятся к "осажденной крепости", угрожая гитлеровским (?) чудо-оружием. Оно ему не помогло, так что массажисты "московского главнюка" могут начинать разминать виски своему хозяину, хотя у того не хватит ни смелости, ни духа, ни патриотических чувств, чтобы понять масштабы катастрофы.

- США и Великобритания усиливают военную поддержку, прорабатывая сценарии новых резких наступлений.

- "Старая Европа" склоняется к победе Украины, но не против переговорного процесса.

- "Новая Европа" хочет совместно с Украиной организовать похороны Путина.

Хочется дополнительно отметить, что лоббистов переговоров "заокеанские друзья" берут на карандаш для дальнейших разведывательных действий.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7500

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