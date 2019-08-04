Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 40

США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп став об’єктом критики з боку його політичних опонентів через відкладення другого пакета санкцій через справу Скрипалів

Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкції щодо Росії через отруєння на території Великої Британії ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Санкції, як ідеться в опублікованій Держдепартаментом заяві, наберуть чинності через 15 днів після повідомлення про них Конгресу, орієнтовно 19 серпня.

Нові санкції передбачають, що американські банки не зможуть брати участь у первинному продажу суверенного боргу, номінованого не в рублях, і надавати російському уряду кредити. Також США мають намір надалі перешкоджати наданню Росії фінансової або технічної допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Перший пакет санкцій США проти Росії через отруєння Скрипалів набрав чинності в серпні 2018 року. Він передбачає заборону постачання продукції подвійного призначення.

Другий пакет санкцій США планували запровадити через три місяці після першого, якщо Росія не доведе, що відмовилася від хімічної зброї. Однак нові обмежувальні заходи тоді так і не були реалізовані, що стало приводом для критики президента США Дональда Трампа з боку його політичних опонентів.

Про те, що США все ж запроваджують другий пакет санкцій, 2 серпня повідомили американські ЗМІ з посиланням на джерела. Нові обмежувальні заходи стали однією з причин зниження курсу російської валюти.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за нього особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие
Сегодня 09:27    71
Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе
Сегодня 08:16    86
Исключительно Россия несет ответственность за прекращение ракетного договора - НАТО
03.08.2019 11:19    138
САНКЦИИ. Трампу пришлось ввести новый пакет санкций против России из-за химического теракта в Солсбери, под давлением конгресса
03.08.2019 09:34    114
РФ в обход санкций продала Венесуэле миллион баррелей нефти
03.08.2019 07:03    145
Торговая война США и Китая снова ударила по России
03.08.2019 06:08    235
Самый жёсткий пакет санкций против России движется к своей цели - принятию
02.08.2019 08:25    219
Госдеп США разоблачил российские фейки о Договоре РСМД
01.08.2019 10:53    133
США опасаются нападения России. Американцы будут сдерживать русских подлодками с мощным ядерным зарядом
01.08.2019 09:46    149
Вмешательство в выборы США: сенаторы призвали к новым санкциям против РФ
31.07.2019 10:46    147
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 