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США передали Украине боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition: их предназначение

США передали Украине боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition: их предназначение

22 января в Украину прибыли 100 единиц ПТРК FGM-148 Javelin, а так же боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), которые применяются уничтожения укрепленных бункеров и легкобронированной техники.

Для многих такой одноразовый боеприпас как M141 Bunker Defeat Munitions, который вчера был отправлен Украине в рамках поддержки перед угрозой агрессии России, покажется довольно незнакомым.

SMAW-D — это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей, таких как бункеры и другие стационарные позиции противника. Данные осколочно-фугасные ракеты, предназначенные для пробития двойных армированных бетонных стен, конструкций из тройного кирпича и перфорации до 20 мм катаной однородной стали.

США передали Украине боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition: их предназначение

США передали Украине боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition: их предназначение

США передали Украине боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition: их предназначение

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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